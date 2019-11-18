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Митрополит Сергий рассказал, что лучше – уйти в монастырь или создать семью

18.11.2019 / 10:49
Митрополит Сергий рассказал, что лучше – уйти в монастырь или создать семью
Митрополит Сергий Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей призвал «пробудить в себе дар Божией Любви», и наблюдать за собой

Нужно думать о том, чтобы в сердце была благодать Божия, и тогда Господь укажет верный путь – идти в монастырь или создать семью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий на Кременецком собрании молодежи.

«Живите свято и богоугодно, и говорите "Господи, управь". Потому что и там надо быть святым, и там надо быть святым», - сказал митрополит Сергий, отвечая на вопрос «что лучше - идти в монастырь или жениться?».

Архиерей призвал «пробудить в себе дар Божией Любви», и наблюдать за собой.

«Когда душа потянется в каком-то направлении, то этот момент не упустить. Для этого нужно конечно, посоветоваться с духовником или со священником, который услышит, посоветует, помолиться, исповедует», - сказал митрополит Сергий.

По его словам, не нужно о своих намерениях говорить всем окружающим.

«Это чувство любви, а оно сокровенное, оно не для посторонних. Для молодых людей - оно между ними, для человека, который идет в монастырь - это его тайна единения с Богом. Поэтому храните в себе дар чистоты благодати Божией. Господь вас определит куда надо»,- подчеркнул владыка.

Источник: Inpress.ua
семья, монастырь, УПЦ
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