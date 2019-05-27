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Зеленский открыл антинаркотический лагерь и призвал политиков помогать зависимым

27.05.2019 / 16:44
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости господдержки ассоциациям, защищающим молодежь от алкоголизма и наркомании.

 

Об этом Зеленский заявил на открытии ХИ спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Зеленский оказывает поддержку Международной антинаркотической ассоциации и ее подопечным уже несколько лет.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - отметил он.

По словам президента, для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство "на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинский от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем".

Источник 

Зеленский, наркозависомость
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