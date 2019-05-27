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Боянская чудотворная икона Божией Матери пробудет в Болгарии до 2 июня

27.05.2019 / 16:50
Боянская чудотворная икона Божией Матери пробудет в Болгарии до 2 июня
Боянская чудотворная икона Божией Матери прибыла в Болгарию Источник: Центр информации УПЦ
Сегодня, 27 мая, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит встретился с героем Украины архиепископом Украинской Православной Церкви Лонгином (Жаром)

По приглашению митрополита Ловчанского Гавриила (Динева) чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Боянская» 25 мая прибыла в Ловчанскую епархию Болгарской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Болгарской Патриархии, икона пробудет в Ловчанской епархии до 2 июня.

Сегодня, 27 мая, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит встретился с героем Украины архиепископом Украинской Православной Церкви Лонгином (Жаром).

Встреча прошла в здании Софийской Митрополии, на ней присутствовал также митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).

Архиепископ Лонгин передал присутствующим приветствие от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и поделился радостью о традиционно добрых отношениях между Православными Церквями Болгарии и Украины. Он рассказал о том, как чудотворная икона Божией Матери совершает множество чудес по молитве к Ней и помогает всем нуждающимся.

Источник: Inpress.ua
икона, Болгария, УПЦ
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