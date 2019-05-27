Политзаключенный Бекиров: "Мне надо выйти, иначе просто умру"

Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет "Крым.Реалии".

"Бекирову очень плохо. Я видел его вчера: лицо отекшее, постоянная отдышка, бронхи забиты, говорит, что совсем не чувствует пальцев ноги. Его подсадили на инсулин и вливают огромное количество, ссылаясь на протокол лечения. Хотя до задержания он поддерживал сахар в крови с помощью таблеток. С каждым месяцем дозу только увеличивают, поджелудочная железа уже не выдерживает, и это кроме огромных проблем с сердцем", – сообщил адвокат.

По его словам, 14 мая Бекирову должны были сделать спирографию в больнице Семашко, что позволит оценить эффективность лечения. Однако, как отмечает Велиляев, врачи затягивают процедуру, поскольку не хотят подтверждать несостоятельность метода лечения.

"Его силы на исходе. Эдем сказал мне: "Ислям, сделай что-нибудь мне надо выйти, иначе я просто умру", – сообщил Велиляев.

Напомним: оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.

Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".

У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.

По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.

Ранее адвокат политзаключенного сообщал, что состояние здоровья Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей в Симферополе.

Очередное заседание по продлению срока ареста Бекирова назначено на 5 июня.

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