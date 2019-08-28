"Суд" в Крыму отпустил из-под стражи Бекирова

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

“Прокурор запросил изменение меры пресечения с содержания под стражей на обязательство явки в суд. Суд изменил меру пресечения на обязательство явки в суд”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здание Центрального райсуда г. Симферополя, несмотря на то, что “суд” проходил в открытом режиме, не пропускали представителей прессы.

“Приставы не пропускают в здание суда представителя прессы, несмотря на наличие пресс-карты. Требуют повестку о вызове на судебное заседание”, - подчеркивает “Крымская солидарность”.

Кроме того, адвокат политзаключенного Алексей Ладин заявил о незаконности действий сотрудников суда, не предоставивших защите время, необходимое для ознакомления с материалами дела.

57-летний Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым и обвинён по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 (хранение и передача взрывоопасных веществ и патронов). 13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эта мера пресечения неоднократно продлевалась, несмотря на то, что он является инвалидом I группы (ампутирована нога), болен сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

Центральный районный суд постановил передать дело Бекирова в Красноперекопский суд вразрез с действующим законодательством. 20 августа 2019 года Верховный суд Республики Крым отменил это решение, оставив дело в подсудности Центрального районного суда г. Симферополь. Сам Бекиров на суде заявлял, что из-за сильно ухудшившегося состояния здоровья этап в Красноперекопск он не выдержит.

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