Пантелеимонов монастырь на Афоне возобновляет после пожара прием паломников

После пожара частично восстановлено электроснабжение в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре.

С 25 мая 2019 года обитель снова может принимать гостей на ночлег, но только тех, кто предварительно зарезервировал себе место в монастырской гостинице, сообщает Afonit.info.

«Как уточнили в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, все паломники, у кого есть подтвержденная паломнической службой монастыря резервация, будут приняты в обители в установленный для них день. Однако те паломники, которые предварительно не зарезервировали себе места в архондарике, приниматься на ночлег не смогут из-за действующих пока ограничений в электроснабжении», – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 19 мая в Русском на Афоне Пантелеимоновом монастыре произошел пожар, в результате которого полностью сгорела генераторная и обитель лишилась источника электроэнергии. В связи с этим, до восстановления системы электроснабжения, Пантелеимонов монастырь был вынужден временно прекратить прием паломников.