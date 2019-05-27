У Ахметова ответили на заявление Левочкина о готовности мириться

Об этом заявила его пресс-секретарь Екатерина Остроушко.

"Ринат Ахметов завершил политическую деятельность в 2012 году и больше к ней не возвращался. Ринат Ахметов сосредоточен на ведении бизнеса, футболе и благотворительности. Заявления о его якобы причастности к политическим переговорам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в ее комментарии.

Напомним: народный депутат Сергей Левочкин рассказал, что он сторонник объединения с группой олигарха Рината Ахметова и "идеологических противоречий" у них нет.

В начале ноября 2018 года группа Фирташа-Левочкина объединились с Медведчуком-Рабиновичем, создав "Оппозиционную платформу - За жизнь". Представители Ахметова остались в "Оппозиционном блоке".

Цель новой группы - совместное участие в президентских и парламентских выборах.

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