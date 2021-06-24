Простой вопрос: Почему «Интер» Фирташа-Левочкина вещает после наложения санкций на Фирташа, — Чаплыга

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог Михаил Чаплыга.

Он задался вопросом: почему три телеканала «112 Украина», NewsOne и ZiK были закрыты раньше, чем президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях, а Интер продолжает вещать, несмотря на санкции против Фирташа.

«Хочу задать простой вопрос. Если три канала закрыли еще ДО подписания Указа о санкциях на их владельцев… Как до сих пор вещает Интер? После санкций на ФИРТАША? Значит я прав? Это Левочкин (со своим Бойком) в очередной раз овладел Банковой (чтоб стать типо придворной любимой коленно-локтевой оппозицией) и… его «игры» в лучшем… подчеркиваю ЛУЧШЕМ… случае заканчиваются Ростовом для их «акционеров» и потерей государственности для страны», — отметил Чаплыга.

«Я прав? Т.е. с точки зрения буддиста (меня) вся власть в Украине просто снится Левочкину — это все сон! Т.е. сперва Ермак овладевает «сном» Зе, а потом Льова овладевает сном Ермака… И вуа-ля? Какая интересная реальность», — резюмировал политолог