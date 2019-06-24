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Эпидемия кори в Симферопольском СИЗО угрожает жизни Бекирова

24.06.2019 / 16:53
В Симферопольском СИЗО, где находится крымскотатарский активист Эдем Бекиров, началась эпидемия кори, и это угрожает его жизни.

Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Мне только что стало известно, что в Симферопольском СИЗО, где содержится Эдем Бекиров, эпидемия кори. Об этом сообщил адвокат крымского татарина. Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем", - написала Денисова.

Она отметила, что Бекиров не болел корью, и из-за отсутствия иммунитета вероятность его заражения очень высока.

"Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - заявила омбудсмен.

Она добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой во исполнение решения ЕСПЧ, "безотлагательно госпитализировать Эдема Бекирова в больницу нетюремного типа и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина".

Как сообщал Укринформ, в оккупированном Крыму арестованного жителя Херсонской области Эдема Бекирова после 30-минутного обследования в кардиологии симферопольской горбольницы вернули в СИЗО.

Адвокат считает, что администрация следственного изолятора таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

Европейский суд по правам человека принял решение срочно госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, примененного в отношении Бекирова, власти России обязана немедленно поместить его в больницу нетюремного типа. В среду Бекирова, по информации его дочери, вывезли в одну из симферопольских больниц.

Эдем Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении админграницы в пункте пропуска «Чонгар» 12 декабря 2018 г. Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованные группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, организованные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.

Источник 

корь, Бекиров, Симферопольское СИЗО
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