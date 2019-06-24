Дело нацгвардейца Маркива: известна дата оглашения приговора

Об этом 22 июня сообщает Hromadske.

"5 июля состоится предпоследнее заседание суда, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинского войска в мае 2014 года возле Славянска Донецкой области", - говорится в сообщении.

22 июня адвокат Маркива Раффаэле Делла Валле выступил в суде с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

По словам адвоката, прокуратура и семья погибшего итальянского фотографа пытаются "назначить виновного, а не найти настоящего виновника гибели фоторепортера 5 лет назад".

Также адвокат отверг физическое присутствие украинских военных возле места гибели Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова и отметил, что стреляли "со стороны сепаратистов", а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км.

На заседании также выступил адвокат защиты государства Украина.

Прокуратура в свою очередь отвергает версию гибели Роккелли в результате минометного огня со стороны боевиков.

Нацгвардейца Виталия Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал украинской армии информацию о пребывании журналистов.

Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Напомним, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли возле Славянска в мае 2014 года.

Маркива обвиняют в том, что, находясь на горе Карачун, он передал украинской армии информацию о пребывании журналистов.

Итальянский прокурор требует приговорить к 17 годам заключения Маркива, который также имеет итальянское гражданство. Адвокат родственников погибшего фотографа Андреа Роккели требует от суда присяжных назначить несколько миллионов евро компенсации.

Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

17 мая глава МВД Арсен Аваков встретился с Маркивым, а руководство МВД и НГУ дали показания в Италии в защиту гвардейца.

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