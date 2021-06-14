Войти | Зарегистрироваться
18:38

понедельник,
14 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье УПЦ презентовала книгу о 100-летии возрождения Православия в Ужгороде

14.06.2021 / 17:45
На Закарпатье УПЦ презентовала книгу о 100-летии возрождения Православия в Ужгороде
Источник: Центр информации УПЦ
На презентации издания выступил автор монографии протоиерей Виктор Палош, который поделился эксклюзивными фактами о Покровском храме, открытыми во время подготовки издания

В Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви презентовала монографию, посвященную 100-летию возрождения Православия в Ужгороде и 90-летию Свято-Покровского храма-памятника, в котором несли послушание архиепископ Аверкий (Таушев), архимандрит Василий (Пронин), другие известные богословы и духовенство.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в издании «История Свято-Покровского храма-памятника города Ужгород с 1921 по 1945 гг.», автор протоиерей Виктор Палош определяет основные этапы возрождения Православия на Закарпатье на основе редких архивных материалов и документов.

Митрополит Феодор отметил важность монографии, в которой автор стремится донести «объективную и непредвзятую правду о трудностях развития и возрождения Православия в Ужгороде, а также осветить ту роль, которую храм сыграл и сейчас играет в духовной жизни Закарпатья».

На презентации издания выступил автор монографии протоиерей Виктор Палош, который поделился эксклюзивными фактами о Покровском храме, открытыми во время подготовки издания.

В ходе презентации кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и культурологии Ужгородского национального университета Юрий Данилец отметил значимость монографии для исследования исторического периода в церковной жизни Закарпатья с 1921 по 1945 годы.

Кандидат богословских наук, доцент КДА, член Богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ, Олег Надь акцентировал внимание на многовековой историко-духовной школе Православной Церкви на территории Закарпатского региона.

Издание рассчитано и соответственно рекомендуется широкому кругу читателей - ученым, историкам-краеведам, докторантам и аспирантам, студентам духовных и гуманитарных вузов, а также исследователям, интересующимся аутентичной церковно-историческим наследием Православной Церкви на Закарпатье.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.