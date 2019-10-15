Разведение войск возможно только после семи дней "тишины" – представитель Украины в ТКГ

Об этом свидетельствует комментарий Резника для Украинского кризисного медиа-центра

Представитель Украины добавил, что недельное соблюдение режима "тишины" на каждом из участков в районах населенных пунктов Золотое и Петровское должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ.

Исполнение решения о разведении только украинской стороной невозможно. Процесс должен осуществляться "зеркально".

Напомним: министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

Вместе с начальником Генерального штаба генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком Загороднюк съездил в город Золотое Луганской области, где запланирован процесс разведения войск, и сообщил, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.

30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.

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