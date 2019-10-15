На богослужение Епифания в алтарь пригласили католического священника

В городе Вараш Ровенской области, 13 октября, глава ПЦУ Епифаний (Думенко) освятил храм в честь Покрова Божией Матери.

На нескольких фото, размещенных на сайте ПЦУ, запечатлен католический священник, который молится вместе со священством ПЦУ, в том числе и в алтаре освящаемого храма.

Он также в конце литургии перед отпустом стал в одном ряду между священниками ПЦУ.

Накануне мероприятия по освящению храма ПЦУ, Василий Плахотка на странице католической общины Facebook разместил сообщение: «Завтра, в воскресенье, 13 октября, будем объединяться с в общей молитве с нашими братьями, прихожанами Свято-Покровского храма по случаю освящения святыни Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Поэтому приходская Св. Месса в нашем костеле будет совершена в 13 часов».