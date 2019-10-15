Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции

Об этом свидетельствует Facebook-страница Арахамии

Депутат заявил, что не хотел обидеть тех, кто пришел на акции по идеологическим соображениям.

Предыстория: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

Напомним: 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.

Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.

На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию".

Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

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