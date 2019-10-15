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Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь

15.10.2019 / 12:46
Патриарх Кирилл считает, что женские монастыри должны активно воспитывать молодежь
Патриарх Кирилл Источник: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл призвал женские монастыри активно воспитывать детей и молодежь

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал женские монастыри активно воспитывать детей и молодежь.

Об этом он рассказал в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, patriarchia.ru.

Обращаясь к матушке игумении Покровского ставропигиального женского монастыря и всем сестрам обители, Патриарх призвал их «продолжать традиции благочестия и совершения добрых дел».

«Особенно отмечаю важность воспитания детей и молодежи. Постоянно это подчеркиваю и говорю: каждая обитель должна нести особую ответственность за детей и за молодежь», — продолжил Патриарх Кирилл.

«Когда я был возведен Промыслом Божиим на Патриарший престол и впервые произнес эти слова в присутствии, в том числе, некоторых игумений, то не все слушавшие поняли мою мысль, — поделился воспоминаниями Предстоятель. — Некоторые даже выразили недоумение: а зачем в монастырях заводить детские сады, школы, гимназии?».

«Наверное, сегодня уже никто не удивляется — все осознают, как важно делать особый акцент на воспитании детей и молодежи; и большой вклад в это дело призваны вносить женские обители. Доброе, материнское отношение сестер к детям и молодежи может стать важным фактором формирования христианского облика следующего поколения нашего народа, поэтому воспитательная роль обителей очень велика», — подытожил Патриарх Кирилл.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл
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