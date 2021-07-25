Патриарх Кирилл считает, что единство мирового Православия находится перед угрозой из-за легализации ПЦУ

Разобщение между православными из-за церковных событий в Украине распространилось внутри некоторых Поместных Православных Церквей.

Об этом сказал Святейший Патриарх Кирилл в своем обращении к участникам XXVIII ежегодной Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Православия, собравшимся на Крите, patriarchia.ru.

«Требуются особые усилия, чтобы найти новые подходы для преодоления существующих разделений. Необходимо, в частности, укреплять солидарность в поддержке страждущих братьев на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Косове и Метохии, на Украине, а также повсюду, где христиане подвергаются преследованиям и где Православная Церковь борется за сохранение своего исторического, духовного и культурного наследия», – написал Предстоятель РПЦ.

По его словам, «мы с вами являемся свидетелями того, как сегодня целостности мировой православной семьи наносится большой урон из-за разделения, вызванного антиканоническими действиями, направленными на легализацию раскола на Украине».

«До сих пор подвергается дискриминации Украинская Православная Церковь, ее храмы по-прежнему захватывают, ее права пытаются ограничить, в том числе на законодательном уровне, вплоть до стремления принудительно лишить ее собственного имени», – напомнил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что «разобщение между православными из-за церковных событий в Украине, к сожалению, вышло за ее пределы, распространилось внутри некоторых Поместных Православных Церквей».

По мнению Предстоятеля РПЦ, выход из этого кризиса возможен только на основе возврата к каноническому Преданию Православной Церкви при наличии открытости к диалогу.