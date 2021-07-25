На Ровенщине, Днепропетровщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ

На Ровенщине в селе Буща освятили новый храм УПЦ в честь Архистратига Божьего Михаила вместо захваченного представителями ПЦУ в 2019 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ с ссылкой на rivne.church.ua, чин освящения и Божественную литургию совершил епископ Дубенский Пимен.

Владыка поздравил настоятеля и прихожан с важным событием в жизни общины.

На Черкащине в поселке Чернобай освящение нового храма УПЦ в честь святой великомученицы Варвары совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий.

После литургии владыка вручил основателю агропромышленной корпорации «Днепр» Петру Душейко и другим благотворителям церковные награды.

Архиепископ Феодосий подчеркнул большое значение события не только для возрождения духовной жизни, но и для утверждения в украинском обществе мира, согласия и справедливости.

Община УПЦ в поселке Чернобай строила Свято-Варваринский храм на протяжение 18 лет.

На Днепропетровщине в селе Вербоватовка митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил нижний храм в честь равноапостольного великого князя Владимира.

После Божественной литургии митрополит освятил для храма купола и накупольных кресты.