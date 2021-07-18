Войти | Зарегистрироваться
20:53

воскресенье,
18 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Житомирщине освятили новый храм УПЦ

18.07.2021 / 20:10
На Житомирщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом

На Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

В завершении митрополит Никодим поздравил всех с важным событием в жизни общины .

Как сообщалось ранее, на Черкасчине в поселке Чернобай освятят новый храм УПЦ.

В Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.

На Волыни заложили камень под строительство нового храма УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, житомирская епархия, новый храм
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июля
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.