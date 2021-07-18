В Одессе верующие УПЦ отметили память святителя Иннокентия Херсонского

В Одессе верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, праздничное богослужение совершалось в Свято-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где пребывают мощи святого.

Божественную литургию в сослужении архиереев и многочисленного духовенства возглавил митрополит Агафангел.

По окончанию Божественной литургии был совершен молебен перед ракой с мощами святителя Иннокентия.

*** Святитель Иннокентий (Борисов) родился в 1800 году в семье священника. По окончании Воронежского училища и Орловской духовной семинарии он поступил в Киевскую духовную академию. Получив степень, он принял монашеский постриг и вскоре был рукоположен в священника в 1823 году.

Некоторое время Иннокентий преподавал в Петербургской духовной академии, а затем был назначен ректором академии в Киеве, где блистал педагогическими талантами.

Он отменил преподавание на латинском языке, и ему удалось сильно заинтересовать студентов изучением источников святоотеческого богословия.

В 1837 году он был хиротонисан в викарного епископа Киевской епархии, затем переведен в Вологду, потом в Харьков. За этот срок он восстановил Ахтырский и Святогорский монастыри, открыл Никольскую женскую обитель. Владыке принадлежит идея учреждения торжественного крестного хода в Харькове по случаю перенесения в город из Куряжского монастыря чудотворной иконы Божией Матери.

В 1848 году владыка был назначен архиепископом Херсонским с местопребыванием в Одессе.

Проповеди святителя Иннокентия привлекали множество верующих, а его духовные труды были необычайно популярны в XIX веке. Он восстановил много древних монастырей на Черноморском побережье, поощрял научные исследования истоков христианства в Крыму и на Кавказе.

В последние годы своего святительства владыка Иннокентий принимал самое живое архипастырское участие в бедствиях Крымской войны, посещая и оказывая духовную поддержку раненым воинам.

Святитель скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в праздник Троицы.

Канонизован Русской Православной Церковью в 1997 году.