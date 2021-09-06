Войти | Зарегистрироваться
12:57

понедельник,
06 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский о новых задержаниях крымских татар: так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы", все задержанные должны быть освобождены

06.09.2021 / 11:50
Президент Украины Владимир Зеленский связывает новую волную задержаний крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму с началом работы "Крымской платформы".

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!", - написал Зеленский в Twitter 4 сентября.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

Источник

крымские татары, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.