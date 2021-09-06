Зеленский о новых задержаниях крымских татар: так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы", все задержанные должны быть освобождены

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя главы Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!", - написал Зеленский в Twitter 4 сентября.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич сообщил, что в Крыму у первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова прошли обыски, его увезли в неизвестном направлении.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в связи с обысками и незаконным задержанием силовиками РФ первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

Источник