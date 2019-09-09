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Зеленский хочет «очень быстро» вернуть из российского заключения крымских татар

09.09.2019 / 10:47
Освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена сказал президент Украины Владимир Зеленский.

 

«Я думаю, это будет второй этап. Во втором уже этапе мы будем работать. Мы вернем всех наших людей оттуда. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму», – сказал президент, отвечая на вопрос корреспондента "Крым.Реалии" (проект "Радио Свобода") о перспективах освобождения крымских татар из российских тюрем.

Зеленский рассчитывает, что это произойдет как можно быстрее. «Мы не говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», – отметил он.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». В списке освобожденных украинцев был крымскотатарский активист Эдем Бекиров.

Источник 

арест, освобождение, крымские татары, Зеленский
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