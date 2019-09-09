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РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинополя

09.09.2019 / 11:09
РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинополя
РИА Источник: Интерфакс
В зависимости от того, сколько к РПЦ уйдёт общин и священников, будет определяться организационная форма их дальнейшего существования в составе Московского патриархата

Московский патриархат примет в свои ряды те общины Русского экзархата Константинополя, которые захотят перейти в Русскую Православную Церковь.

Об этом заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс».

«Те из них, которые обратятся к Русской Церкви с просьбой об их приеме, будут приняты», - сказал священник в субботу вечером, комментируя итоги прошедшего в Париже общего собрания Русского экзархата, на котором не удалось собрать необходимого числа голосов для воссоединения с РПЦ.

По словам священника, итоги собрания говорят о том, что «значительная часть священнослужителей и общин желали бы вхождения в состав Русской Церкви». Тем не менее, их численность оказалась недостаточной, чтобы в соответствии с уставом было принято решение о переходе экзархата в Московский патриархат.

«Как сложится дальнейшая судьба этих священнослужителей и общин, пока трудно сказать с определённостью, это зависит от их собственного волеизъявления», - отметил отец Николай.

При этом он уточнил, что в зависимости от того, сколько к РПЦ уйдёт общин и священников, будет определяться организационная форма их дальнейшего существования в составе Московского патриархата.

В конце ноября прошлого года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске Русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением Архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Месяц назад Московский патриархат официально предложил Русскому экзархату в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. Константинополь же в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Константинопольский патриархат
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