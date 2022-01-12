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В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата

12.01.2022 / 17:40
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата
Источник: ria.ru
Предстоятели Церквей должны встречаться и сообща обсуждать проблемы

В Русской Православной Церкви выразили надежду, что для решения межправославных проблем Константинопольский патриархат перейдет от монолога к диалогу.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал журналистам, сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что решение межправославных проблем лежит в плоскости диалога. Надеемся на то, что все-таки рано или поздно разум возобладает, что Константинопольский патриархат от монолога перейдет к диалогу, что можно будет на всеправославном уровне обсудить возникшие проблемы. Может быть, тогда будет соборным разумом найдено какое-то решение, как это не раз бывало в истории Церкви», – отметил митрополит Иларион.

Глава ОВЦС МП подчеркнул, что предстоятели Церквей должны встречаться и сообща обсуждать проблемы. Ситуацию, когда «один за всех все решает» и говорит, что у него какие-то особые привилегии, полученные от апостолов, митрополит Иларион назвал «безумием».

«Мы в этой логике действовать не собираемся, будем продолжать то служение, которое несем, и, если к нам обращаются священнослужители или миряне из тех Церквей, которые ассоциировали себя с расколом, мы не имеем права им отказывать, вот такова наша логика», - считает митрополит.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Константинопольский патриархат, митрополит Иларион
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