Войти | Зарегистрироваться
18:39

среда,
12 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Церкви рассказали, когда священник может отказать в крещении

12.01.2022 / 17:45
В Церкви рассказали, когда священник может отказать в крещении
Люди крещеные чаще и быстрей начинают жить духовной жизнью

Ситуации отказа священником в таинстве Крещения возможны, но к каждому случаю необходимо подходить внимательно, всегда стараться взвесить, что для человека будет спасительнее.

Об этом рассказали священники Русской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

«Особенно редкими, по единогласному мнению пастырей, должны быть отказы в крещении. Только если вполне очевидно, что взрослый человек пришел креститься против своей воли (например, жена замучила уговорами) или он не относится к таинству всерьез, смеется над Символом веры и т.д., тогда отказать можно и нужно», - отмечается в материале.

Настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Феодор Бородин рассказывает, что его самого в детстве вообще не покрестили бы, если бы подходили к делу со всей строгостью: его родители были неверующими, а отец даже некрещеным. «Но крестная водила нас с сестрой в храм два-три раза в год, - вспоминает отец Феодор, - и я чувствовал, что это... касается моей души. И исходя из моей ситуации, мне, человеку из хорошей, но совершенно не церковной семьи, все равно было преподано таинство Крещения, и оно изменило мою душу подростка. Потом, когда я открыл Евангелие, я осознал себя верующим человеком».

«Совсем не очевидно, что если даже человек крестился без какой-то вдумчивой подготовки, не разобравшись во всех вопросах веры, - это ложный путь, - считает протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма Красногорска и благочинный церквей Красногорского округа Одинцовской епархии. — Поскольку этим путем прошло огромное количество людей, в том числе известных священников, деятелей Церкви, то нельзя сказать, что этот путь однозначно плохой».

«По своему священническому опыту знаю, что люди крещеные чаще и быстрей начинают жить духовной жизнью», - делится архимандрит Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря.

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета  отец Владимир Воробьев отметил, что люди «знают, что они крещеные, и потом взрослыми почему-то приходят к вере и к церковной жизни».

Священники отметили, что решение Святейшего Патриарха Кирилла о том, что крещающимся взрослым и восприемникам крещаемых детей необходимо прежде прослушать три беседы, - это оптимальный вариант, тот минимум, без которого допускать человека до крещения немыслимо. А вот дальше начинается, по мнению отца Феодора Бородина, «поле ответственности самого человека».

Источник: Inpress.ua
крещение, РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.