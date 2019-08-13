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В Церкви объяснили, как избежать конфликтов при крещении ребенка

13.08.2019 / 16:36
Близкие отношения между священником, крещаемым и его семьей исключают ситуации, подобные гатчинской

Случай с грубым поведением священнослужителя Русской Православной Церкви во время проведения таинства крещения младенца в Гатчине (Россия) должен привлечь внимание к необходимости подготовки к таинству, основой которого должны быть любовь и внимание.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой священноначалие придает большое значение. Таинство совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание», - написал он.

По мнению Легойды, близкие отношения между священником, крещаемым и его семьей исключают ситуации, подобные гатчинской.

«Если к моменту крещения в ходе катехизации между восприемниками, родителями и священником налажено доверие и понимание, то подобные случаи будут исключены по определению, как сейчас принято говорить. Это дорога с двусторонним движением, и каждый должен пройти свой путь», - полагает он.

Источник: Inpress.ua
крещение, церковь, РПЦ
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