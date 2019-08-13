Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать при нехватке любви

Чтение 41-го псалма помогает человеку прорваться сквозь уныние, поэтому его стоит читать при острой нехватке любви.

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org.

«Среди ценного и укрепляющего человека духовного наследия – прекрасных псалмов - есть тот, который утешает по-особому, дает верный ход мыслям и верное чувствование сердцу, помогает ему раскрыться. Это 41-й псалом. Его хорошо читать в любой период жизни, но с особой силой его благодатную помощь ощущаешь в минуты опустошения сердечного, когда пустота и полное бесчувствие завладевают душой», - пояснил владыка Антоний.

Он отметил, что чтение этого псалма помогает прорваться сквозь уныние и нелюбовь.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» - эти слова как живительная влага жаждущему, как вечерняя роса для цветка после жаркого, засушливого дня. Потерянные, мы приходим к Тебе, Господи, и утоляем нашу душевную жажду в Твоей любви после безуспешных попыток найти настоящую любовь вне Тебя. Это невозможно. Как невозможно найти правду и справедливость в человеческом сердце. Их следует искать только в Твоих словах», - объясняет митрополит значение псалма.

Владыка также рассказал, как следует понимать следующие слова из псалма: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!».

«Ты, Господи, живой, любящий, принимающий, всесильный. Только Ты способен дать нам то, что мы ищем, то, что нам так необходимо. Только Ты можешь наполнить жизнь смыслом, а сердце любовью. Человеческое сердце способно раскрыться во всей своей глубине и красоте только навстречу Тебе», - рассказал владыка Антоний.