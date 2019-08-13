Войти | Зарегистрироваться
17:30

вторник,
13 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать при нехватке любви

13.08.2019 / 15:57
Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать при нехватке любви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Чтение этого псалма помогает прорваться сквозь уныние и нелюбовь

Чтение 41-го псалма помогает человеку прорваться сквозь уныние, поэтому его стоит читать при острой нехватке любви.

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org.

«Среди ценного и укрепляющего человека духовного наследия – прекрасных псалмов - есть тот, который утешает по-особому, дает верный ход мыслям и верное чувствование сердцу, помогает ему раскрыться. Это 41-й псалом. Его хорошо читать в любой период жизни, но с особой силой его благодатную помощь ощущаешь в минуты опустошения сердечного, когда пустота и полное бесчувствие завладевают душой», - пояснил владыка Антоний.

Он отметил, что чтение этого псалма помогает прорваться сквозь уныние и нелюбовь.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» - эти слова как живительная влага жаждущему, как вечерняя роса для цветка после жаркого, засушливого дня. Потерянные, мы приходим к Тебе, Господи, и утоляем нашу душевную жажду в Твоей любви после безуспешных попыток найти настоящую любовь вне Тебя. Это невозможно. Как невозможно найти правду и справедливость в человеческом сердце. Их следует искать только в Твоих словах», - объясняет митрополит значение псалма.

Владыка также рассказал, как следует понимать следующие слова из псалма: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!».

«Ты, Господи, живой, любящий, принимающий, всесильный. Только Ты способен дать нам то, что мы ищем, то, что нам так необходимо. Только Ты можешь наполнить жизнь смыслом, а сердце любовью. Человеческое сердце способно раскрыться во всей своей глубине и красоте только навстречу Тебе», - рассказал владыка Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний, псалмы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.