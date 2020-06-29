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Митрополит Антоний рассказал о псалме, который открывает секрет благоденствия и долголетия

29.06.2020 / 15:35
Митрополит Антоний рассказал о псалме, который открывает секрет благоденствия и долголетия
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний рассказал о 36 псалме

Каждый стих 36 псалма - это драгоценная жемчужина, высочайшая мудрость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Коротко о его смысле можно сказать: «уповай на Господа и делай добро». Выглядит легко, но достигается чрезвычайно сложно.

Господь создал людей со свободной волей, поэтому они могут самостоятельно выбирать свой жизненный путь: служение истине, излучение добра, дела милосердия, любовь к людям – или же путь по головам человеческим, отвержение правды и любви, служение себе и своим страстям», - отметил он.
Митрополит Антоний поясняет, что Бог мог бы всех людей привести к добру и радости, но Он оставляет этот выбор за нами.

«Он ждет свободного и любовного подчинения, а не насильственного, навязанного извне. Он жаждет найти в сердце человеческом веру и самозабвенную любовь к Нему и, найдя, спасает такого человека, дарует ему все необходимое и прекрасное», - рассказал владыка.

Управделами УПЦ приводит в пример стих из 36 псалма: «насладись Господом, и Он даст тебе по прошениям сердца твоего».

«Господь готов исполнить все наши заветные и сокровенные желания, только доверься и откройся Ему, будь с Ним, не убегай:
«Открой пред Господом путь твой и уповай на Него, и Он сотворит, и откроет, как свет, правду Твою и решение о Тебе – как полдень».

По желанию Творца наши сердца должны стать храмами Духа Святого – чистыми, наполненными любовью к Создателю и неприятию ко всякому злу.

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16):
«Удержись от гнева и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, ожидающие же Господа, они унаследуют землю».

В псалме открывается секрет благоденствия и долголетия:
«Уклонись от зла, и сделай добро, и живи во век века».

Если человек постановит послушание Богу главной целью своей жизни, то она будет благословенна:
«Положись на Господа и сохрани путь Его, и Он возвысит Тебя, чтобы тебе унаследовать землю», - отмечает митрополит.

Владыка напомнил, что 36-й псалом написан царем Давидом в преклонных годах и представляет собой практичные советы человеку как руководство по жизни.

«Это уникальный опыт богообщения, жизни в Боге, дарованный нам как совершенный образец веры, такой она должна быть. Крепкой, утешающей, вдохновляющей, прекрасной.
Мир предлагает свои законы выживания и существования в нем, но все эти законы и правила замешаны на грехе: лжи, злодеяниях. И вектор дальнейшей судьбы, зависит от нашей привязанности и принадлежности миру или Богу. Главному выбору всей нашей жизни», - подчеркнул владыка Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний, псалмы
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