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Ежегодные многотысячные крестные ходы УПЦ переносят на следующий год из-за карантина

29.06.2020 / 14:13
Ежегодные многотысячные крестные ходы УПЦ переносят на следующий год из-за карантина
Крестный ход в Крещатицкий монастырь 2019 Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ переносят ежегодные крестные ходы на следующий год

Украинская Православная Церковь переносит ежегодные многотысячные крестные ходы в связи с карантином.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, в связи с продолжением карантина в Украине традиционный крестный ход к чудотворному кресту в пгт. Калиновка Винницкой области переносится на следующий год.

При этом 6 июля состоится архиерейская Божественная литургия в храме, где стоит чудотворный крест. По преданию, этот крест был расстрелян воином-красноармейцем в 1923 году, после чего из распятия потекла кровь.

Также отменен в этому году и переносится на следующий крестный ход в Крещатицкий монастырь, который ежегодно проходит в Черновицко-Буковинской епархии.

«К сожалению, в связи с продолжением карантина в Черновицкой области, традиционный ежегодный крестный ход в мужской монастырь в честь св. ап. Иоанна Богослова села Крещатик Заставнивского района переносится на следующий год», - сказано в сообщении на странице епархии в Фейсбук.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Винница, УПЦ, Буквина
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