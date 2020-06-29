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Во Львовской епархии УПЦ отметили день памяти Галицких святых

29.06.2020 / 13:36
Во Львовской епархии УПЦ отметили день памяти Галицких святых
Львов Источник: Центр информации УПЦ
Православные Львовщины почтили память Галицких святых

Во Львовской епархии Украинской Православной Церкви отметили день памяти всех Галицких святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, 28 июня, в день памяти Собора Галицких святых, митрополит Львовский и Галицкий Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме города Борислав Дрогобычского района.

Во время богослужения верующие молились о мире в Украине и об избавлении от смертоносного вируса.

Празднование Собора Галицких святых приходится в третье воскресенье после Пятидесятницы. Решение о праздновании было принято 3 апреля 2001 года на заседании Священного Синода.

В Собор Галицких святых входят равноапостольные Кирилл и Мефодий, равноапостольный великий князь Владимир, великомученик Иоанн Сочавский, святитель Петр Могила, преподобные Иов и Афилохий Почаевские и другие.

Источник: Inpress.ua
Львов, УПЦ, Собор Галицких святых
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