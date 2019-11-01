Во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ

Во Львове неизвестные сообщили о минировании Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу национальной полиции, сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что областная клиническая больница и собор святого Георгия, заминированы.

«По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории», - сообщили в нацполиции.

Принимаются меры по установлению личности человека, предоставившего информацию о минировании.