Войти | Зарегистрироваться
14:39

пятница,
01 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ

01.11.2019 / 13:53
Во Львове неизвестные сообщили о минировании собора УПЦ
Собор во Львове Источник: Центр информации УПЦ
Принимаются меры по установлению личности человека, предоставившего информацию о минировании

Во Львове неизвестные сообщили о минировании Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу национальной полиции, сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что областная клиническая больница и собор святого Георгия, заминированы.

«По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследуют помещения и прилегающие к ним территории», - сообщили в нацполиции.

Принимаются меры по установлению личности человека, предоставившего информацию о минировании.

Источник: Inpress.ua
Львов, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.