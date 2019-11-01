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В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

01.11.2019 / 13:21
В Европейском Союзе приветствуют разведение сил и техники в Золотом Луганской области и ожидают, что Россия также предпримет активные шаги для полного выполнения Минских соглашений.

Соответствующее заявление сделала в четверг, 31 октября, в Брюсселе пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый в контексте Трехсторонней контактной группы по разведению сил и техники в Золотом, и уже предпринятые практические шаги. Если продолжающиеся переговоры приведут к началу разведения в Петровском, это будет еще одним позитивным событием", - заявила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. "Мы также ожидаем, что Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", - заявили в ЕС.

Косьянчич констатировала, что СММ ОБСЕ "остается источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга районов и их окрестностей".

Напомним, 29 октября разведение сил и средств началось в н.п.Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе населенного пункта Петровское Донецкой области должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое – ред.). Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Источник 

ЕС, Золотое, разведение сил
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