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Зеленский рассказал, когда начнется разведение в Петровском

01.11.2019 / 15:16
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференцияи генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины 31 октября.

Прямая речь Зеленского: "Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском".

Зеленский также отреагировал на решение Дании - дать разрешение на строительство "Северного потока-2".

По словам президента, такое решение усиливает позиции России и ослабляет Европу. Зеленский заверил, что украинское правительство было готово к такому решению.

Разведение сил в Золотом и Петровском одно из основных условий встречи в нормандской формате на высшем уровне. Президент Украины и министр иностранных дел надеются, что встреча состоится в ноябре.

После сообщения о разведении в Золотом 29 октября Зеленский разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проведение "нормандской встречи" зависит от Путина не в последнюю очередь.

Лидеры "четверки": Зеленский, Меркель, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним: 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.

29 октября командующий Объединенными силами Владимир Кравченко сообщил, что разведение войск в районе Золотого-4 будет проходить в течение трех суток.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщала и украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Золотое, Петровское, Зеленский, разведение сил
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