Войти | Зарегистрироваться
16:08

пятница,
01 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ

01.11.2019 / 15:41
Во Львове полиция не обнаружила взрывоопасных предметов на территории собора УПЦ
Полиция Источник: Центр информации УПЦ
Решается вопрос об открытии уголовного производства

Во Львове правоохранители обследовали территорию Свято-Георгиевского собора Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области, взрывоопасных предметов не обнатужили.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, сообщение о минировании областной клинической областной больницы и церкви святого Георгия, поступило сегодня, 1 ноября, на электронную почту полиции Львовской области.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.

Источник: Inpress.ua
полиция, Львов, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.