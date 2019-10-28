Зеленский в Золотом поговорил с добровольцами: я же не лох какой-то

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На Ровенщине епископат ПЦУ не может поделить храмы25.10.2019 / 13:52Последние новости рубрики
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В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit
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Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
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Помпео: Трамп готов к применению военной силы против Турции
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Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети
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В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии
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Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции
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Россия не смогла обжаловать выплату $1,3 миллиарда Ощадбанку: решение Парижского суда
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Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020
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11:17
Нацбанк ожидает первый транш от МВФ уже в этом году
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Маркарова: Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября
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Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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14:23
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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#CK50: 50-летие великого бренда25.10.2019 / 13:52В 2019 году крупный американский бренд Calvin Klein отмечает полувековой юбилей. По этому случаю компания выпустила новую коллекцию и запустила нашумевшую рекламную кампанию на своем сайте и на amazon.com. В социальных сетях эта кампания прошла под хэштегом #CK50. Разбираемся, чем может удивить новая коллекция прославленного бренда.Последние новости рубрики
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Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
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Как вылечить простуду за один день: научный подход
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Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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