Зеленский в Золотом поговорил с добровольцами: я же не лох какой-то

Об этом Hromadske, Телеграмм канал Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї

По словам Зеленского, жители Золотого выступают за отвод войск. Он потребовал, чтобы участники акции в Золотом убрали оружие, однако добровольцы и ветераны заявили, что не собираются отступать и не допустят отвода войск.

Кроме того, во время разговора с человеком в военной форме по имени Денис на вопрос, встретится ли Зеленский с ветеранами относительно акций "Нет капитуляции", которые прошли по всей Украине, президент заявил, что участники должны "отвести оружие".

Дословно: "Я пришел к тебе и сказал - вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать", - заявил Зеленский.

На реплику Дениса, что "люди передали президенту информацию об акциях протеста в Украине" и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил: "Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали".

Денис объяснил, что ветераны передали главе Николаевской области письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42 года. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - сказал Зеленский.

Напомним, разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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