На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ

В Ровенской области в селе Будераж до решения суда опечатали Свято-Покровский храм УПЦ, который представители ПЦУ пытались захватить 26 октября.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, очевидцы рассказали, что в субботу около 06.00 к Свято-Покровскому храму УПЦ подъехало несколько авто с людьми из соседних населенных пунктов.

Сторонники ПЦУ выломали металлические двери церкви УПЦ, которая является памятником архитектуры, и стали удерживать религиозное сооружение, закрывшись в притворе.

По словам прихожанки Ирины, которая уже 24 года живет в селе Будераж, храм захватывали не местные жители, а жители Здолбунова, которых привез бывший глава Здолбуновской РГА С. Кондрачук.

«Храм удерживало где-то восемь человек, среди которых двое вообще не местные - жители Ровно. Именно они больше всего кричали, что нас не пустят в церковь. Они, кстати, постоянно нам угрожают, называют нас "москалями". А какие мы "москали", когда у нас паспорта украинские, живем мы в Украине, я вообще ни разу не была даже в Москве... Меня в церковь они не пустили, там служил их священник. Когда я проходила по селу, то заметила, что ни одного нашего жителя или жительницы села, здесь были только чужие люди», - рассказала прихожанка УПЦ.

Как сообщили очевидцы событий, экс-глава Здолбуновской РГА С. Кондрачук лично стоял на воротах церкви, не подпускал прихожан и священников УПЦ и насмехался над чувствами верующих, заявляя, что якобы «ехал по грибы и случайно заехал, чтобы помолиться», а потому никого из верующих УПЦ не пустит и тому подобное.

Член приходского совета УПЦ Владимир выразил удивление, что в церковь не пускает бывший глава Здолбуновской РГА, ранее «ломом выломал дверь в церкви в селе Буща». «Не понимаю, почему до сих пор не открыто дело против него?! Двери церкви были им выломаны, при этом присутствовала полиция, человек 12-15, но я тогда не видел никаких следственных действий», - заявил он и предупредил, что если ситуация в селе не решить, то это может привести к противостоянию.

Ранее Свято-Покровская община УПЦ села Будераж Здолбуновского района Ровенской области обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить противоправных действий в отношении их храма.

Также прихожанин отметил, что члены прихода УПЦ, несмотря на захват храма, не прекращали свою молитву.

Протоиерей Виктор Земляной, который возглавляет отдел по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов в Ровенской епархии, приехал поддержать прихожан и помочь урегулировать ситуацию. Он отметил, что бывший глава Здолбуновской РГА не только непосредственно участвовал в захвате храма, еще и провоцировал людей, отпускал насмешки в сторону верующих и священства УПЦ, угрожал и «пугал Национальным корпусом».

«Кондрачук говорил, что это его цель - захватить девять храмов в Здолбуновском районе, и это - уже последний. Это провокатор, который сегодня подрывает спокойствие в нашем государстве, в регионе. В нашем регионе в последнее время уже было тихо, не было никакой вражды, наша община смиренно ждала решения суда, не заходила в храм, выполняла договоренности, которые были достигнуты ранее. А представители ПЦУ были обмануты Кондрачуком. Что-то им рассказал, «накрутил» людей, и в конце люди захватили храм и удерживали», - продолжил отец Виктор Земляной.

Со сторонниками ПЦУ неоднократно пытались завести диалог, но даже несмотря на аргументы, что нужно ждать решения суда, все было напрасно. Не помогло и то, что прямо во время событий настоятелю Свято-Покровского храма протоиерею Вячеславу Грищуку принесли копию судебного постановления об открытии дела по иску представителей прихода УПЦ села Будераж о признании незаконными действий Ровенской ОГА по перерегистрации общины.

Только после длительных уговоров и. о. начальника Здолбуновской полиции В. Симко и и. о. главы Здолбуновской РГА Л. Власюка, которые впоследствии приехали на место происшествия, сторонники ПЦУ вечером оставили церковное здание.

Комментируя ситуацию с захватом и блокированием сторонниками ПЦУ храма, по которому идет судебное разбирательство, и. о. начальника Здолбуновской полиции В. Симко, отметил, что в конце удалось перенести решение конфликта в правовую плоскость.

«На данный момент ситуация решена мирным образом, было предложено альтернативу, чтобы опечатать храм и хижину, где осуществлялись богослужения приходом УПЦ», - добавил он.

Как сообщалось, 9 февраля на собрании приходского совета религиозная община УПЦ села Будераж большинством голосов проголосовала за сохранение верности УПЦ. 17 февраля в селе состоялось собрание территориальной общины, по результатам которого приход УПЦ перерегистрировали. 11 мая сторонники ПЦУ попытались захватить храм, в результате чего возникла драка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.