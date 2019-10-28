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Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой

28.10.2019 / 09:01
Зеленский подчеркивает, что намерен искать пути завершения войны, но не любой ценой
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что намерен продолжать искать пути завершения войны на Донбассе, но не любой ценой и в интересах Украины.

Комментируя в субботу, 26 октября, в своем Telegram-канале поездку в Золотое, где на этом участке линии разграничения должно состояться пока откладываемое разведение сил, президент указал, что ему "важно было услышать украинцев, которые ждут мира".

"Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - заявил он.

Зеленский отметил, что провел двое суток в Золотом, ездил на передовую, встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - указал он.

Президент рассказал, что от местных жителей узнал, что на окраине Золотого в частном доме поселилась "группа вооруженных людей".

"Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - убежден он.

Источник 

Донбасс, Зеленский, завершение войны
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