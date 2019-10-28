Эффективная судебная реформа невозможна без настоящей независимости судов, - эксперт

Без предоставления реальной независимости судам невозможно построение эффективной судебной системы в Украине.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи, пишет Капитал.

«Судебная система должна быть независимой, поэтому реформа в украинской редакции собственно и должна привести к тому, что судьи будут независимыми, что они будут избираться на открытом конкурсе, не по назначению, не по своячеству, а согласно объективным правилам... При этом очевидно, что мы должны брать пример с успешных систем в странах, в которых уже сложились, но и не забывать о своей аутентичности, об индивидуальном подходе. Поэтому то, что произошло в Страсбурге, это позитив. Благодаря таким встречам мы можем обмениваться опытом, исправлять те перекосы, которые есть. Бывший президент Петр Порошенко начинал судебную реформу, но к ней слишком много вопросов. И не только касательно самой реформы, но и отношения власти к судебной системе. Власти, президенту, исполнительной власти нужно понять, что судебная система должна быть абсолютно независима. И только после этого понимания судебная реформа может быть качественной», — отметил он.

Эксперт считает, что встречи с украинскими судьями помогают европейцам лучше разобраться с тем, что происходит в Украине.

«Убежден, что европейцам есть чему поучиться и у нас тоже. Мы не дикари, которые ничего не имеют... У нас есть свои наработки, моменты, которыми можем поделиться. А то выглядит так, как будто мы постоянно что-то просим, что мы сами не можем до чего-то додуматься. Можем, но, возможно, нам не хватает какой-то смелости, желания... И здесь европейцы действительно могут нас многому научить», — отметил эксперт.

Тарас Семенюк позитивно относится к идее, чтобы украинские судьи более активно принимали участие в обсуждении судебной реформы, в том числе на международном уровне.

«Они должны принимать участие в таких коммуникациях. Это нужно делать, потому что обмен опытом всегда является положительным. Появляется определенная картина по поводу того, как там и как у нас, и куда нам расти лучше.... Судебная реформа это не только вопрос Верховной Рады. Кроме законодательной и исполнительной власти есть еще гражданское общество, экспертная среда... Симбиоз этих элементов и может родить эффективную судебную реформу», — полагает он.

Напомним, что конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.