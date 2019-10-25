Войти | Зарегистрироваться
18:48

пятница,
25 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией

25.10.2019 / 18:12
В Киеве подтвержден случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в facebook

"Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больной ребенок госпитализирован. Диагноз дифтерия установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний", - говорится в заметке.

Отмечается, что у больного был контакт с 45-ю людьми, из них - с 36 детьми, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напомнил, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста. Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а вакцинироваться можно у семейного врача.

Напомним: в Ужгороде обнаружили еще два случая дифтерии.

Общее количество больных за последнюю неделю выросло до трех человек.

Источник

вакцинация, болезни, дифтерия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.