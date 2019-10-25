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ВАКС объединил дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

25.10.2019 / 17:59
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединил дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который фигурирует в хищениях на "Энергоатоме" и ВостГОКе, с другим уголовным производством.

 Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, 24 октября.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об объединении двух дел о завладении средств ГП НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах, а именно дела бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и дела об обвинении двух пособников в завладении средств государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Источник

уголовное дело, Мартыненко, ВАКС
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