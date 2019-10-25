ВАКС объединил дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, 24 октября.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об объединении двух дел о завладении средств ГП НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах, а именно дела бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и дела об обвинении двух пособников в завладении средств государственного предприятия", - говорится в сообщении.

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