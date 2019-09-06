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САП передала первый обвинительный акт в Антикоррупционный суд

06.09.2019 / 16:15
В Высший антикоррупционный суд Украины передали первый обвинительный акт.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего первого замгендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова, который обвиняется в злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

По данным следствия, он в течение 2012-2013 годов в сговоре с другими лицами вывел на Виргинские острова 1,258 млн долларов. Во время досудебного расследования ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник 

уголовное дело, САП, ВАКС, Высший антикоррупционный суд
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