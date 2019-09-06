Сенцова могут обменять на Цемаха

Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, Украина и Россия в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами. Сигналом к активизации процесса и стало освобождение Цемаха.

Выдача Российской Федерации Цемаха, которого в Украине считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".

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