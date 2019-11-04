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Скалецкая: ситуация с дифтерией под контролем

04.11.2019 / 11:46
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявляет, что эпидемии дифтерии в стране нет, а количества вакцин достаточно.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке", - сказала Скалецкая в интервью интернет-изданию "BBC.Украина", опубликованном в субботу, 2 ноября, утром.

По ее совам, в этом году в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи.

"Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно", - подчеркнула министр.

Скалецкая подчеркнула, что лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой.

"Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - добавила она.

Как сообщалось, по состоянию на 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 в течение октября.

В Киеве был зарегистрирован случай заболевания дифтерией у девятилетнего школьника одного из столичных лицеев.

Источник 

вакцинация, дифтерия, Скалецкая
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