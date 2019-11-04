Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

"2 ноября в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным", - сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Фейсбуке.

Цуцкиридзе поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.

В свою очередь новоназначенный руководитель полиции Закарпатья заявил, что "при такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты – эффективными".

Канцидайло ранее был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

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