Войти | Зарегистрироваться
12:37

понедельник,
04 ноября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

04.11.2019 / 11:15
Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе 2 ноября представил нового начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области - полковника полиции Александра Канцидайло.

"2 ноября в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который службу в органах внутренних дел начал в 1999 году оперуполномоченным", - сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Фейсбуке.

Цуцкиридзе поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.

В свою очередь новоназначенный руководитель полиции Закарпатья заявил, что "при такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты – эффективными".

Канцидайло ранее был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

Источник 

полиция, Закарпатье, Александр Канцидайло
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 ноября
2 ноября
1 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.