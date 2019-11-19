На Закарпатье полиция начала следствие по факту угрозы убийством священнику УПЦ

Начато расследование по факту угрозы убийством протоиерею Иоанну Декету, настоятелю Ильинского храма села Росишка Раховского района Закарпатской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Правоохранители Раховского отделения полиции сообщили о подозрении 41-летнему жителю села Росишка, который угрожал убийством и физической расправой своему соседу – священнослужителю. По делу ведется расследование», – сказано в сообщении.

Информация об угрозах в адрес священника и его семьи поступила в полицию 16 ноября.

«Правоохранители Раховщини оперативно отреагировали на сообщение. Как выяснили сотрудники полиции, на почве неприязненных отношений, ранее судимый житель Росишки дома, по месту жительства сельского священнослужителя, начал с ним ссору, в ходе которой угрожал мужчине расправой», – сказано в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.129 (Угроза убийством, совершенная по мотивам религиозной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе следствия полиция выяснит все обстоятельства и причины конфликта», – сказано в сообщении.