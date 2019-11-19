Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

На внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

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