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Печерский райсуд без ареста обязал главу Укрэксимбанка Гриценко за 5 дней внести залог почти в 3 млн грн

19.11.2019 / 11:47
Печерский райсуд Киева избрал 18 ноября меру пресечения главе Укрэксимбанка (Киев) Александру Гриценко в виде залога в размере 1,561 тыс. прожиточного минимума для работоспособных лиц, или 2,999 млн грн без содержания под стражей.

На внесение указанной суммы суд отвел пять дней.

Прокурор просил более строгие меры: взятие Гриценко под стражу на 50 дней с альтернативой внесения залога 100 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Источник 

суд, залог, Гриценко, Укрэксимбанк
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