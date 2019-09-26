Полиция рассказала о результатах 60 обысков на Закарпатье

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

Дословно: "Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, для ликвидации жертвы подобраdibq киллера. Мотив преступления, связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей".

Полиция раскрывает подробности покушения на начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области в июле 2019 года. Правоохранители говорят, что установили всех причастных к покушению на ликвидацию офицера полиции. Совместными действиями ДВБ, бойцов КОРДа и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранта преступления 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство милиционера.

Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружены и изъяты деньги, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Сообщается, что сейчас задержанных уже доставили в Киев и объявили им подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.

Напомним, 25 сентября появилась информация о масштабных обысках на Закарпатье. Местный правозащитник сообщал, что спецназовцы прилетели самолетом и вертолетом. По его данным, "обыски проводятся даже у братьев Балог". Виктор Балога в комментарии УП отметил, что у его брата должны быть обыски, но по состоянию на 15:30 их не было.

Утром 11 июля 2019 года в Ужгороде обстреляли легковой автомобиль, на котором передвигался начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Андрей Иванкив. Полковник полиции чудом не пострадал.

Полиция установила немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения до момента преступления и после. Также задействовали кинологов и водолазов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На дне реки Уж нашли орудие преступления - пистолет-пулемет "Скорпион" калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки были найдены и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник. Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе.

Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД из-за тесных, дружеских связей с криминальным миром региона. По данным следствия, преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле выполняли заказные грязные дела.

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