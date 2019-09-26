Военкоматы разыскивают 35 тысяч киевлян, которые "косят" от армии

Об этом шла речь на брифинге военного комиссара Киевского городского военного комиссариата полковника Сергея Клявлина.

Прямая речь: "Нами передано в Национальную полицию 34 тысячи 930 дел, для того чтобы их (призывников – ред.) разыскали, а при необходимости внесли в Единый реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу".

"Явка на призывные пункты традиционно остается крайне низкой. Сознание граждан крайне низкое. Многие киевляне уклоняются всеми возможными и невозможными способами".

По словам Клявлина, сейчас полиция открыла четыре уголовных производства против граждан, которые длительное время уклонялись от призыва.

1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. Призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 тысячи 133 человека.

Сейчас повестки вручили 37 тысячам 629 лицам. Они должны явиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры.

В Киеве планируют призвать 634 человека, из которых в Вооруженные силы Украины будут привлечены 407 человек, в Национальную гвардию – 160, в Госпогранслужбу – 39, в Государственную специальную службу транспорта – 28.

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