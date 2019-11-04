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В Кипрской Церкви заявили о нейтралитете в отношении Фанара, но Епифания не признали

04.11.2019 / 11:55
В Кипрской Церкви заявили о нейтралитете в отношении Фанара, но Епифания не признали
Элладская Церковь Источник: Romfea.gr
Предстоятель Кипрской Церкви не поддерживает решение о прерывании евхаристического общения с патриархом Варфоломеем Русской Православной Церковью, но и поминать некоего «нового предстоятеля» не стал.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви объяснил, что хотя и не согласен с действиями Константинопольского патриарха, однако продолжает занимать нейтральную позицию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческое информагентство «Ромфея»,об этом заявил Предстоятель Кипрской Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, комментируя разрыв евхаристического общения между РПЦ с Константинополем и Элладской Церковью.

«Мы не отсекаем память о другом Патриархе, потому что не согласны с его позицией. Только если он станет еретиком, мы расстанемся с ним. И я знаю, что ни константинопольцы, ни афиняне не являются еретиками. Это, конечно, не значит, что я с ними согласен», - сказал Архиепископ Хризостом.

Предстоятель Кипрской Церкви не поддерживает решение о прерывании евхаристического общения с патриархом Варфоломеем Русской Православной Церковью, но и поминать некоего «нового предстоятеля» не стал.

«Мы как Кипрская Церковь держимся нейтральной позиции, поскольку не согласны с позицией никого из двух и не пошли на поминовение никакого нового предстоятеля», - сказал Архиепископ Хризостом II.

Источник: Inpress.ua
пцу, элладская церковь
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