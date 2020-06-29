Войти | Зарегистрироваться
14:02

понедельник,
29 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Филарет заявил, что будет требовать от Варфоломея новый Томос

29.06.2020 / 13:02
Филарет заявил, что будет требовать от Варфоломея новый Томос
Экс-глава УПЦ КП Филарет Источник: Апостроф
Филарет будет требовать новый Томос

Экс-глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) собирается требовать от Константинопольского Патриархата новый Томос.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф», опубликованном 29 июня.

«Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой Томос, который имеют другие Церкви. Мы будем твердо стоять на позиции Патриархата. Если Вселенский Патриарх даст новый Томос Патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой Церковью», - заявил он.

При этом Филарет отметил, что Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, какой он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской Церквям.

«Вот такой нам нужен Томос. И мы надеялись, что таким он и будет», - сказал экс-глава УПЦ КП.

Филарет подчеркнул, что не хочет быть зависимым от Константинопольского Патриарха, поэтому УПЦ КП и вышла из состава ПЦУ. При этом Украина, по его словам, могла получить Томос об автокефалии, не попадая в зависимость от Константинополя.

«Можно было получить Томос и вне зависимости от Константинопольского Патриархата. И мы на такой Томос и рассчитывали. Но для того, чтобы был Томос полностью независимым от другой Церкви, надо было предоставить его не Митрополии, а Патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого Патриархата, а Митрополия - может быть», - заявил Филарет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Филарет, Томос
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июня
28 июня
27 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.