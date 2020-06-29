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Одесская епархия УПЦ проведет онлайн-концерт, посвящённый медикам

29.06.2020 / 12:53
Одесская епархия УПЦ проведет онлайн-концерт, посвящённый медикам
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
Одесская епархия проведет онлайн-концерт

В Одесской епархии Украинской Православной Церкви пройдет концерт, посвященный медикам, который сможет посмотреть онлайн каждый желающий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная Одесса», онлайн-концерт начнется в 18.00 29 июня.

«Все мы прекрасно понимаем сложность трудов медиков и потому сейчас как знак искренней сердечной благодарности всем, кто потрудился во время эпидемии коронавируса и продолжает трудится на своём боевом посту, наша команда приготовила для врачей небольшой праздник», - рассказали организаторы.

В этот день Одесский митрополит Агафангел вручит церковные награды медработникам, а затем в их честь будет дан концерт, который будет транслироваться в прямом эфире на медиа-ресурсах Одесской епархии.

«Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса COVID-19 много врачей и младших медработников, рискуя собственными жизнями и жертвуя своим временем, на "передовой линии" борьбы с болезнью совершали свое служение и боролись за жизнь и здоровье каждого человека. Их подвиг можно сравнить с подвигом воина - защитника, который своей грудью оберегает покой и мирный сон находящихся в тылу», - отмечают в епархии.

Присоединиться к онлайн-концерту можно по ссылкам:

Facebook - https://www.facebook.com/Odesskaja.eparhija/
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCw7JaM7RipQj8cs_5m1LnDA

Источник: Inpress.ua
концерт, Одесса, УПЦ
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